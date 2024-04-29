Отправляемые на Украину F-16 столкнутся с самым опасным для них противником (Business Insider, Германия)

Business Insider: F-16 на Украине ждут самые опасные бои

Этим летом Украина должна получить первую партию F-16, пишет BI. Эти истребители выполняли боевые задачи в самых разных уголках мира. Однако американские военные летчики заявляют, что небо Украины бросит F-16 самый трудный вызов.

Долгожданная поставка F-16 на Украину не за горами. Вооруженные силы этой страны ждут не дождутся прибытия современных истребителей американского производства.

Получив от Запада эти самолеты, Киев пополнит и существенно усилит свой авиационный парк, состоящий из устаревших советских машин, и сможет применять их в наступательных и оборонительных операциях. Кроме того, получив для F-16 соответствующие боеприпасы, Украина значительно усилит свою огневую мощь.

Хорошо показавший себя в боях "Боевой сокол" на протяжении десятилетий выполнял задачи в сложной боевой обстановке в разных регионах, таких как Ближний Восток и Балканы. Этот истребитель четвертого поколения с годами собрал впечатляющее портфолио очень важных боевых вылетов.

Но небо над Украиной станет для него самым опасным полем боя, о чем Business Insider рассказали бывшие военные летчики из США. Дело в том, что F-16 будет противостоять современная российская система ПВО и ракеты класса воздух-воздух большой дальности.

Самолет, хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях

Украина обратилась к западным партнерам с просьбой поставить ей F-16 почти сразу после начала российской военной операции на ее территории. Но Соединенные Штаты до лета прошлого года не соглашались на передачу этих самолетов Киеву союзниками по НАТО.

Некоторые члены Североатлантического альянса — например, Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды — пообещали совместно отправить на Украину несколько десятков F-16. Украинские летчики в настоящее время проходят соответствующую подготовку в США и Европе. Истребители начнут поступать на Украину этим летом — возможно, уже в июне.

F-16 намного современнее состоящих на вооружении ВСУ самолетов советской эпохи. В начале вооруженного конфликта украинские летчики летали на Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29.

У "Боевого сокола" более эффективная внутренняя компоновка и более современные средства радиоэлектронной борьбы по сравнению со многими украинскими самолетами. А еще это очень маневренный и поворотливый самолет, который можно оснастить современными прицельными системами контейнерного типа и авиационным вооружением для поражения наземных целей, таких как боевые машины и позиции противника.

С тех пор как полвека тому назад первый опытный образец F-16 совершил свой вылет, этот многоцелевой истребитель выполняет задачи в самой сложной боевой обстановке по всему миру. Но первыми заметного успеха на этой машине добились израильские летчики в начале 1980-х годов.

Боевые самолеты ВВС Израиля, среди которых были F-16, в июне 1982 года вылетели на подавление противовоздушной обороны противника в хорошо укрепленной долине Бекаа в Ливане. В течение нескольких часов израильтяне уничтожили большое количество сирийских зенитно-ракетных комплексов советского производства и самолетов противника, не понеся при этом никаких потерь. Это была ошеломляющая боевая победа после серьезных потерь израильских ВВС от ударов зенитных ракет во время Войны Судного дня девятью годами ранее.

Первые боевые вылеты F-16 из состава ВВС США состоялись в начале 1990-х годов в Ираке во время операции "Буря в пустыне". Эти истребители совершили больше вылетов, чем все прочие самолеты. Их применяли для нанесения ударов по аэродромам, ракетным установкам и военным заводам противника.

Позднее F-16 были направлены на Балканы, где воевали в ходе операции НАТО под названием "Союзная сила" против Югославии. Там они подавляли ПВО противника, оказывали непосредственную авиационную поддержку и вели воздушные бои, уничтожая вражеские РЛС, истребители и бронетехнику.

За все время боевых операций в 1990-е годы ВВС потеряли в боях всего 17 самолетов. Это ничтожное количество в сравнении с десятками тысяч совершенных боевых вылетов. Такие данные приводит Центр технической информации министерства обороны. Пять из 17 уничтоженных самолетов — это F-16.

Другие армии, такие как пакистанская, турецкая и египетская, тоже использовали F-16 в конфликтах различной интенсивности. В последние годы F-16 действовали в небе Афганистана в рамках операции "Несокрушимая свобода", а также сражались с Исламским государством*.

"Самый тяжелый сценарий для F-16"

Несмотря на то что F-16 за прошедшие полвека действовали в очень разных, порой крайне трудных условиях боевой обстановки, на Украине их ждет самое опасное поле боя, говорят бывшие американские пилоты.

"Когда началась „Буря в пустыне“, мы действовали, наверное, против третьей по величине армии в мире, у которой были очень сильные ВВС. Там была очень, очень трудная обстановка", — сказал подполковник ВВС в отставке Джон Баум, налетавший на F-16 свыше 2 300 часов.

"Украинские F-16 против России — это будет, вне всяких сомнений, самый тяжелый сценарий, с которым наши истребители столкнутся нос к носу", — сказал Баум, ныне работающий старшим научным сотрудником в Митчелловском институте аэрокосмических исследований.

С начала боевых действий Украина уже потеряла как минимум 86 самолетов, о чем сообщает информационный сайт Oryx, получающий данные из открытых источников и ведущий счет боевых потерь. Это лишний раз подтверждает, что летчиков в воздушном пространстве Украины ждут серьезные опасности,

Среди угроз, с которыми столкнутся украинские F-16 — современные российские системы ПВО, такие как С-300, а также ультрасовременные С-400 и мощный авиапарк в составе Су-35 и МиГ-31, которые вооружены авиационными ракетами большой дальности Р-37 и оснащены мощными РЛС. А еще F-16 американского производства будут ждать в небе самолеты дальнего радиолокационного обзора, способные обнаруживать воздушные цели за сотни километров.

"Существует множество способов обнаружить эти F-16", — сказал военный аналитик и бывший летчик морской авиации Бринн Таннехилл.

Зенитно-ракетные комплексы из российского арсенала намного современнее и совершеннее тех систем ПВО, с которыми F-16 приходилось сталкиваться в прежних конфликтах: С-75, С-125 и "Куб" из долины Бекаа.

"Русские применяют в конфликте на Украине самую современную технику", — сказал Таннехилл. Он добавил, что прежние противники США на Ближнем Востоке, такие как Ирак и Сирия, "обычно использовали устаревшую советскую технику, а их военные были не так хорошо обучены и оснащены", как сегодняшняя российская армия.

Эксперты говорят, что F-16 станет ценным средством охоты на мощный российский арсенал ПВО, а также инструментом подавления и уничтожения авиации ПВО.

У Украины уже есть поставленные США высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, способные поражать радары противника. Но украинские самолеты советского производства не могут уничтожать цели такими ракетами — а F-16 как раз был создан специально для того, чтобы осуществлять подобные пуски. Его использование позволит украинской авиации более эффективно и динамично вести поиск и поражение целей.

"У России, пожалуй, одна из самых мощных и передовых комплексных систем ПВО в мире. Но F-16 будет иметь возможность ориентироваться в обстановке и передавать информацию о ней остальным украинским войскам", — сказал Баум.

Этот самолет сможет применять системы наведения на цель и ракеты HARM, нанося удары по российским РЛС.

Пожалуй, самой серьезной проблемой для этих истребителей станет ограниченность оперативного пространства, сказал Баум. После взлета украинские F-16 сразу будут попадать в зону досягаемости российских систем ПВО, не имея запаса нейтральной территории, откуда можно безопасно приближаться к боевому пространству.

"Украинских летчиков будут обнаруживать еще до того, как они смогут применить свои тактические навыки", — сказал Баум.

Помочь на поле боя

Выполняя оборонительные задачи, F-16 создадут дополнительный эшелон украинской системы ПВО, которая в последние месяцы существенно ослабла, пока Киев ждал от американских законодателей утверждения пакета дополнительной помощи, который поможет Украине пополнить оскудевшие запасы очень важных для нее ракет-перехватчиков.

В украинском арсенале уже есть авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120, и Киев сможет оснастить ими свои F-16, чтобы осуществлять перехват российских одноразовых ударных беспилотников, крылатых ракет и истребителей-бомбардировщиков, которые сбрасывают на украинские войска корректируемые авиабомбы. Это поможет усилить имеющиеся у Киева средства ПВО, которые состоят из ЗРК советской эпохи и западных систем — таких как американские Patriot и NASAMS.

Между тем Украина в последние месяцы все активнее ведет охоту на российские системы ПВО и средства обнаружения, видимо, создавая условия для использования F-16.

Так, в марте западные разведслужбы сообщили, что Москва, скорее всего, поставила на прикол свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 после того, как Украина в считанные недели сбила два таких самолета. А в середине апреля Киев ракетами большой дальности поразил несколько пусковых установок и РЛС на российской базе в оккупированном Крыму.

"Украина многое делает для того, чтобы ослабить возможности России по противодействию обнаружению ее самолетов, — сказал Таннехилл. — Это может быть признаком того, что она поступает так в ожидании F-16, чтобы пространство для маневра у них было больше".

Автор: Джейк Эпстайн (Jake Epstein).

*Запрещенная в России террористическая организация