На Украине заявили, что не видят рисков в связи с размещением в Белоруссии ядерного оружия

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что риск применения ядерного оружия с территории Белоруссии нулевой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украина не видит рисков для страны в связи с размещением на территории Белоруссии российского ядерного оружия. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

"Для Украины риск применения ядерного оружия с территории Белоруссии нулевой. Я так думаю, потому что там ядерное оружие - это не оружие, а способ стратегического ядерного сдерживания", - сказал Буданов в эфире телеканала "1+1".

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.