«Ведут разведку целей за считанные минуты»: в испанской прессе оценили машину управления артиллерийским огнём «Завет-Д»

Источник изображения: topwar.ru

Испанских военных журналистов, побывавших на выставке «Армия-2023», заинтересовала новая машина управления артиллерийским огнем «Завет-Д», выполненная на шасси бронеавтомобиля КамАЗ-4386 «Тайфун» 4х4.

Она предназначена для выдачи целеуказания и корректировки огня (в том числе в рамках контрбатарейной борьбы), ведущегося легкими артсистемами, как буксируемыми, так и самоходными (минометами, орудиями и гаубицами небольшого калибра), которые находятся на вооружении воздушно-десантных и горнострелковых войск.

«Завет-Д» в представленном исполнении весит 11 тонн. Благодаря 350-сильному двигателю он может развивать максимальную скорость 105 км/ч и преодолевать расстояние около 1000 км.

Благодаря своей превосходной проходимости, он обладает замечательным тактическим потенциалом, будучи способным передвигаться по пересеченной местности, грязи или грунтовым дорогам

- оценили мобильность изделия в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Основная задача «Завет-Д» - это предоставление данных о позициях противника, благодаря которым артподразделение может произвести заблаговременное развертывание, и объективный контроль результатов огня.

Экипаж состоит из 5 бойцов, работу которых поддерживает автоматизированное оборудование с ИИ, способное обрабатывать информацию, поступающую с двух сенсорных модулей (установлены в верхней части корпуса по бокам). Разведывательная аппаратура работает на расстоянии до 20 км и включает в себя приборы дневного наблюдения, ночные/тепловизионные устройства и, возможно, лазерный дальномер для определения точных дистанций. В целях самозащиты используется дистанционно управляемый пулеметный модуль и ПУ с дымовыми гранатами.

Источник изображения: topwar.ru

«Завет-Д» имеет возможность выполнить свою работу за считанные минуты: 5–8 мин требуется [для разведки целей и контроля огня] при оказании поддержки батареи и от 7 до 12 минут при поддержке дивизиона. При ведении стрельбы по неподвижным целям этот процесс ускоряется: в течение 8-12 секунд машина может предоставить точные данные артподразделениям

- отмечают журналисты.

Как сообщается в испанской прессе, «Завет-Д» был разработан НПП «Рубин» и поступил в серийное производство в конце 2022 года. В текущем году он должен начать поступать в войска.