Названы делающие «Ланцет» «супердроном» особенности

Российский дрон-камикадзе «Ланцет», оснащенный двумя X-образными крыльями, способен маневрировать подобно птице. Особенности, делающие беспилотник «супердроном», назвал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

«Ни один беспилотный летательный аппарат таких возможностей, которые показывает "Ланцет", не имеет. Особенность заключается в двух Х-образных крыльях, благодаря которым "Ланцет" может маневрировать как птица. Если за ним наблюдать с помощью радиолокационной станции, то его легко спутать с самой настоящей птицей. Отражающая поверхность у него небольшая, благодаря использованию композиционных материалов», — сказал он.

По словам эксперта, «Ланцет» оснащен электродвигателем, который не выделяет тепло, поэтому дрон сложно обнаружить с помощью тепловизоров. Он отметил, что беспилотник несет боевую часть, позволяющую пробить броню практически любого танка или бронемашины. Также «Ланцет» способен поражать укрытия противника. Кнутов подчеркнул, что главной особенностью беспилотника является дальность действия около 40 километров.

Ранее в августе первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что в госкорпорации планируют кратно увеличить производство применяемых в ходе спецоперации дронов-камикадзе «Ланцет».

В том же месяце издание The Telegraph со ссылкой на украинского бойца писало, что российский «Ланцет» является одной из главных угроз для Вооруженных сил Украины.