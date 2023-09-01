Военный эксперт: беспилотник "Ланцет" легко спутать с птицей

Военный эксперт Кнутов рассказал, что делает "Ланцеты" супердронами

Российские беспилотники "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских войск, пишет польский портал Interia. В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал об особенностях дронов.

Российские дроны "Ланцет-3" являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии и одними из лучших аппаратов такого типа в мире, они стали "настоящим кошмаром" для ВСУ, говорится в статье польского портала Interia. Авторы отмечают, что "Ланцеты" сеют ужас среди украинских экипажей бронетехники, а в Сети множество видеороликов, показывающих, как они уничтожают польские гаубицы Krab.

"Они – настоящий кошмар для украинских солдат", – сказано в материале.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что делает "Ланцеты" супердронами.

"Сама конструкция "Ланцетов". Ни один беспилотный летательный аппарат таких возможностей, которые показывает "Ланцет", не имеет. Особенность заключается в двух Х-образных крыльях, благодаря которым "Ланцет" может маневрировать, как птица. Если за ним наблюдать с помощью радиолокационной станции, то его легко спутать с самой настоящей птицей. Отражающая поверхность у него небольшая, благодаря использованию композиционных материалов", – сказал Юрий Кнутов.

Он также отметил эффективный двигатель и боевую часть беспилотника.

"Используется электродвигатель, который не выделяет тепло, поэтому "Ланцет" очень сложно обнаружить с помощью приборов инфракрасного наблюдения либо тепловизоров. Боевая часть "Ланцета" достаточно мощная, она позволяет пробить броню практически любого танка, любой бронированной машины. "Ланцет" имеет возможность поражать защищенные пункты управления, блиндажи и другие инженерные укрытия украинских войск. Главная особенность "Ланцета" – дальность действия, это порядка 40 километров, при этом в воздухе он может находиться примерно 40 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы найти цель и уничтожить ее", – заключил Юрий Кнутов.