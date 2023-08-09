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В ВСУ рассказали о грозном российском оружии

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Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет".
Источник изображения: РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» является одной из главных угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на украинского бойца с позывным Манул сообщает The Telegraph.

«Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — заявил солдат ВСУ.

Издание приводит комментарий советника министра обороны Украины Юрия Саки, согласно которому Россия увеличила производство «Ланцетов», которые представляют опасность для ВСУ.

The Telegraph отмечает, что российский БПЛА эффективен против украинской бронетехники, а больше всего неудобств он доставляет артиллеристам.

Ранее на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности, беспилотников «Ланцет».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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