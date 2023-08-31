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ТАСС

Киев и Копенгаген договорились начать работу по логистике для обслуживания F-16 на Украине

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Истребители Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon ВВС Дании на датской авиабазе Скридструп, 26.05.2023
Истребители Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon ВВС Дании на датской авиабазе Скридструп, 26.05.2023.
Источник изображения: Bo Amstrup / АР

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Киев и Копенгаген договорились начать работу по логистике для обеспечения ремонта и обслуживания истребителей F-16 на Украине. Об этом сообщил главком ВС Украины Валерий Залужный по итогам своего телефонного разговора с начальником обороны Дании Флемингом Лентфером.

"Договорились с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине", - написал Залужный в Telegram-канале. По его словам, разговор также касался обучения украинских летчиков и технического состава в Дании. "Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступить к летной подготовке", - добавил главком ВС Украины.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
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