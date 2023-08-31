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Военное обозрение

Построенное для ГУГИ МО океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» вошло в состав флота

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Источник изображения: topwar.ru

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, вошло в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

На церемонии поднятия флага присутствовали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, а также начальник главного управления Минобороны вице-адмирал Владимир Гришечкин. Перед экипажем ОИС был зачитан приказ главкома ВМФ РФ Николая Евменова о зачислении судна в состав российского флота.

После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-Морского Флота командир судна пронес полотнище Военно-Морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят

- говорится в сообщении ОСК.

Источник изображения: topwar.ru

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" фактически перестроено из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года, заводские ходовые испытания завершились в конце 2022-го. Государственные прошли без широкой огласки.

ОИС названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана. Водоизмещение - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
БФ
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