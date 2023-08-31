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ТАСС

Космонавт Федяев передал смену по работе с рукой-манипулятором ERA Константину Борисову

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Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

Борисов прибыл на станцию 27 августа и стал третьим российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский космонавт Андрей Федяев передал смену по работе с рукой-манипулятором ERA своему коллеге Константину Борисову, прибывшему на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"29 августа по программе полета российского сегмента станции были выполнены: передача смены по работам с европейским дистанционным манипулятором ERA между Андреем Федяевым и Константином Борисовым, а также его ознакомление с вспомогательными компьютерными системами", - говорится в сообщении госкорпорации.

Борисов прибыл на станцию 27 августа и стал третьим российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в марте в составе экипажа миссии Crew-6 - космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, который покинет станцию уже 3 сентября.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Весной в пресс-службе Роскосмоса заявили, что программа перекрестных полетов расширена на одну миссию. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребёнкин.

Кроме Борисова на МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Жасмин Могбели, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. 

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