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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall понес репутационный ущерб из-за Украины и уже проигрывает в конкурентной борьбе

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Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

ЦАМТО, 30 августа. Немецкий концерн Rheinmetall, производящий, в том числе, танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечается в материале, Rheinmetall на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, которая востребована во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе преподносили как "переломный момент", однако в результате они не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление.

Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке, связанной с появлением серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей, говорится в статье. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что ее компании делают это быстро и в больших объемах.

В то же время, концерн Rheinmetall не раз испытывал проблемы с цепочками поставщиков, что приводило к задержкам, в том числе и в поставках Украине. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", резюмирует издание.

Как сообщало Минобороны РФ, в ходе украинского контрнаступления за июнь-июль были уничтожены 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Германия
Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
Шилка
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
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