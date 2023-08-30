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Армия США испытала новую систему РЭБ MFEW-AL

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MFEW-AL
The Multi-Function Electronic Warfare-Air Large venture, or MFEW-AL, was praised by U.S. Army Undersecretary Gabe Camarillo in August 2022.
Источник изображения: John Higgins/DVIDS

Армия США провела в американском штате Калифорния опытно-конструкторские испытания новой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL). Об этом сообщает Defense News.

Тестам подверглась программная и аппаратная часть MFEW-AL. Отмечается, что солдаты дали хорошие отзывы на систему РЭБ, изначально разработанную корпорацией Lockheed Martin для установки на беспилотник General Atomics MQ-1C Grey Eagle.

Ранее эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Глеб Шипунов сообщил ТАСС, что ученые вуза разработали материал, который способен сделать беспилотники невидимыми для систем РЭБ.

В августе британское издание Daily Express написало, что западная техника оказалась бессильна перед российскими средствами РЭБ «Житель» и «Поле-21».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Фотоника
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