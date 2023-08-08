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Россия сделает беспилотники невидимыми для РЭБ

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Российские ученые из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали материал, который способен сделать беспилотники невидимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» на базе вуза Глеб Шипунов, передает ТАСС.

«Мы разработали мультифункциональный композиционный материал с интегрированными в его структуру металлическими элементами для защиты электроники дронов от электромагнитного излучения. Наш материал не только позволяет дрону оставаться прочным и легким за счет применения угольных волокон, но и делает его невидимым для РЭБ», — объяснил Шипунов.

В зоне активности систем РЭБ беспилотники теряют контакт с оператором, но при использовании разработки БПЛА будут оставаться незаметными и при этом продолжать обмен данными с тем, кто ими управляет, с помощью технологий фотонной передачи данных и экранирования специальными материалами.

В систему хотят также включить средства связи, передающие информацию за счет света, а не радиоволн. Презентовать разработку планируют в 2025 году.

Ранее российский военный рассказал подробности о БПЛА, разработанном с учетом пожеланий участников СВО. Дрон-камикадзе «Гастелло» будет преимущественно ночного действия, так как оснащен тепловизором.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Фотоника
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