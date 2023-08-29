Bild: Шольц и Макрон удивились, что Путин в беседах с ними в 2022 году не упомянул санкции

В то же время канцлер ФРГ отметил, что президент РФ изложил ему свою точку зрения на происходящее на Украине, пишет газета

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года были удивлены тем, что он не упомянул санкции, введенные против Москвы. Об этом пишет газета Bild.

"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами [Макроном]. Однако он даже не упомянул их", - приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским лидером после переговоров с президентом РФ. "Со мной тоже нет", - цитирует газета ответ Макрона.

В то же время канцлер ФРГ отметил, что президент РФ изложил ему свою точку зрения на происходящее на Украине. "Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как можно найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации", - поделился Шольц, добавив, что российский лидер также говорил о необходимости признания Крыма частью РФ и независимости ДНР и ЛНР, которые затем вошли в состав России.

Кроме того, канцлер Германии рассказал, что в телефонном разговоре с президентом РФ в марте 2022 года пытался добиться проведения встречи на высшем уровне для урегулирования конфликта на Украине. "Когда я спросил его [Путина], должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами [Макроном], мной, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и с ним, Путиным, он не отрицал этого полностью. Но он назвал два условия. Первое: это не должно быть поводом для прекращения огня. Тогда он говорил только о нас троих, ты, я и он. Без Зеленского", - сказал Шольц.

Bild отмечает, что о некоторых подробностях переговоров Шольца и Макрона с Путиным в марте 2022 года стало известно из беседы канцлера ФРГ и президента Франции, состоявшейся 4 марта 2022 года после соответствующих разговоров с российским лидером. Журналист Штефан Ламби получил доступ к расшифровке беседы между Шольцем и Макроном, в которой они на девятый день с начала специальной военной операции обсуждали диалог с Путиным.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Санкции ЕС коснулись более 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Это самый масштабный санкционный режим в истории сообщества. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что односторонние санкции против России нелегитимны, Запад оказывает на Москву беспрецедентное санкционное давление.