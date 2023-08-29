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Военное обозрение

Немецкий генерал назвал главные преимущества для ВСУ танков Leopard 1, выпускаемых с 1960-х годов

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Источник изображения: topwar.ru

Наиболее интенсивные военные действия в зоне СВО ведутся на равнинной местности, где не хватает естественных укрытий рельефа. Поэтому украинские танкисты недовольны немецкими танками Leopard 1, имеющими недостаточно мощную броню.

Об этом пишет британская газета The Financial Times, ссылаясь на мнение одного из боевиков ВСУ.

И хотя украинский танкист считает Leopard 1 слишком уязвимым для современных боевых действий, он находит в нем некоторые преимущества перед Т-72, выпускаемым российским ОПК.

Свое мнение о вооружении ВСУ «Леопардами» высказал и руководитель миссии ЕС по подготовке украинских военных генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу. По его мнению, по своим боевым возможностям более современный Leopard 2 существенно превосходит давно снятый с вооружения Leopard 1.

Но не все так однозначно. Немецкий генерал назвал главные преимущества для ВСУ танков Leopard 1, выпускаемых с 1960-х годов, перед прочей бронетанковой техникой, поставляемой странами Запада. Он отметил, что такая боевая машина более проста в эксплуатации и техобслуживании. Но еще важнее то, что она более доступна для украинских военных, ведь с ней европейские страны смогут расстаться более охотно, чем с более совершенным Leopard 2.

Во многих столицах считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка

- рассуждает Марлоу.

Поэтому, отмечает он, данная техника может быть в кратчайшие сроки поставлена Киеву в количествах, измеряемых трехзначными числами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Т-72
Проекты
Евросоюз
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