Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло

Несмотря на согласие передать Киеву современные танки, Берлин отправил союзнику считаные единицы "Леопардов 2". Основную массу поставленных машин составляет более дешевая модель. Но "Леопард 1" настолько устарел, что Германии не хватает инструкторов, умеющих обращаться с этой техникой, пишет NYT.

Танк времен холодной войны "Леопард 1A5" стар, но по-прежнему эффективен, говорит Германия. Сейчас она обучает украинских военных управлять этой машиной.

Зарычали старые дизельные двигатели, и танки времен холодной войны покатились по живописной сельской местности Германии. Украинский командир отдал по радио приказ открыть огонь. Задача наводчика заключалась в том, чтобы прицеливать 105-мм пушку и вести стрельбу по зеленым появляющимся мишеням на расстоянии 1,4 тысячи метров.

"Пятнадцать из семнадцати попаданий — очень хороший результат", — сказал подполковник Марко Маульбекер (Marco Maulbecker), руководящий обучением танковых экипажей. Он имел в виду количество целей, пораженных экипажами с первой попытки. "Теперь мы поработаем над тем, чтобы сбивать эти мишени быстрее".

Это упражнение — скоординированное наступление — стало кульминацией шестинедельного курса подготовки украинцев, которые учились применять одно из последних дополнений к своему военному арсеналу — танки "Леопард 1A5". Это списанная техника немецкого производства, которую после длительных колебаний Берлин и его союзники по НАТО пообещали в этом году Киеву.

В то время Германию критиковали за то, что она не решалась отправить свои танки на Украину. Такое нежелание стало отражением неоднозначного отношения Берлина к роли европейского военного лидера после Второй мировой войны. А кроме того, он не хотел дополнительно обременять свою армию, которая страдает от хронического недофинансирования.

Когда США и другие союзники сказали, что передадут ВСУ танки, Германия тоже согласилась послать до 18 современных "Леопардов 2А6". Но в конечном итоге оказалось, что основная масса отправляемых танков (а их более ста) — это устаревшая модель "Леопард 1А5". Первая партия из десяти машин прибыла на Украину в прошлом месяце.

"Леопард 1А5" настолько стар, что немецким инструкторам пришлось обращаться за помощью к военнослужащим из Нидерландов и Дании, где эта модель использовалась дольше, а также к бывшим механикам-водителям в самой Германии, которые проходили подготовку в 1980-х и 1990-х годах. Последний раз немецкие новобранцы обучались на этой технике в 2000-м году.

Часть инструкторов — гражданские, им за 50 и даже за 60 лет. Они решили сделать перерыв в своей повседневной работе, чтобы помочь украинцам. "Это было очень важно, потому что дало нам возможность начать все с нуля", — сказал полковник Маульбекер, командующий батальоном, на вооружении которого стоят современные танки.

Несмотря на солидный возраст "Леопарда 1А5", немецкие руководители говорят, что он может стать полезной временной заменой. Его современный преемник "Леопард 2А6" намного дороже, и даже то небольшое количество танков, что было передано Украине, пришлось забирать непосредственно из немецких частей, которые сами в них остро нуждаются.

Да, "Леопард 1А5" стар, но это не значит, что он неэффективен. Списанные машины надо только подновить и по необходимости отремонтировать. Эту модель можно сравнить с Т-72 советской постройки, которым также пользуются украинцы; правда, немецкий танк его превосходит.

У "Леопарда 1А5" есть система ночного видения, механизм стабилизации орудия, он может двигаться задним ходом, чего нельзя сказать обо всей старой технике, которая сегодня задействована на Украине. Об этом рассказал бригадный генерал Андреас Марлоу (Andreas Marlow), руководящий немецкой программой подготовки украинских танкистов.

По его словам, когда танк используется правильно и на подходящей местности, он может оказаться очень эффективным в бою. Сам Марлоу проходил подготовку на этой машине, будучи молодым солдатом.

"Леопард 1А5" на несколько поколений старше современных танков, которые просил Киев, но у него есть свои преимущества. Им легче научиться управлять, он проще в обслуживании и ремонте. Кроме того, как говорит генерал Марлоу, "количество тоже играет свою роль".

Учитывая медленные темпы планирования и недостаточное финансирование, у немецкой армии просто не было иного выхода, когда встал вопрос о передаче большого количества танков, отметил военный эксперт из Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг (Christian Mölling). "Эти танки „Леопард 1“ на самом деле неплохой вариант", — сказал он.

Многие из этих машин простаивали без дела на складах по всей Европе, пока немецкое правительство в этом году не дало разрешение на их передачу Украине. Они были выкуплены производителями вооружений, которые восстанавливают и ремонтируют технику за счет Берлина и его союзников.

Танки отличают большие номера, нанесенные аэрозольной краской. Износ и складское хранение дают о себе знать — на поверхности машин немало царапин и вмятин. Изоляционный материал на стволе одного танка, показанного во время недавней экскурсии по полигону, скрепили стяжками.

"Леопард 1А5" — это модификация более старых моделей, часть которых была создана еще в 1960-х годах консорциумом производителей, в который входила фирма Porsche. Конверсия техники началась в конце 1980-х — начале 1990-х, по окончании холодной войны, в связи с сокращением немецкой армии (конверсия — перенаправление военной продукции на использование в гражданских целях. — Прим. ИноСМИ).

Обучение проводится на бывшей военной базе Восточной Германии в Клице, всего в 50 километрах от границ НАТО времен холодной войны. Это ключевая составляющая военной поддержки, оказываемой Евросоюзом Украине.

Германия занимает второе место по объемам прямой военной помощи Украине. Она обучила 6,3 тысячи из 10 тысяч военнослужащих ВСУ, которые должны пройти подготовку в этом году. На курсах готовят пехоту, стрелков, артиллеристов и операторов различных видов вооружений, поставленных Берлином. Немецкие обязательства — это часть программы ЕС, которая предусматривает обучение 30 тысяч украинских солдат к концу следующего года.

На занятиях украинского командира танка называют только по позывному — "Басист". Таковы требования военного протокола ВСУ. "Басист" сказал, что не удивился, увидев среди инструкторов пожилых людей. "В конце концов, если человек профессионал, его возраст не имеет значения", — заявил он.

Отремонтированные танки, на которых проходят обучение "Басист" и 50 его коллег, привезли в Клиц датчане. Последние же участвовали в спонсировании передачи "Леопардов 1А5". Еще 132 машины, включая специализированные "Леопарды 1А5", используемые для эвакуации подбитой техники и обучения, будут отправлены на Украину в следующем году.

"По понятным причинам Украина может предоставить нам для обучения не более шести недель, и мы стараемся выжать из этого времени максимум", — отметил генерал Марлоу.

В связи с этим танкисты ВСУ учатся шесть дней в неделю. Но они не против. "Здесь безопасно и спокойно, — пояснил Басист, выбравшись из танка. — Как раз то, что нужно во время подготовки".

Автор: Кристофер Шютце (Christopher F. Schuetze)