WSJ: в Париже считают, что в случае переизбрания Трампа ЕС будет сам снабжать Киев оружием

Как пишет газета, возможная победа экс-президента США на предстоящих выборах "является источником беспокойства" для европейских стран

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Французские чиновники предупреждают европейских союзников, что в случае переизбрания Дональда Трампа американским президентом Европе потребуется нарастить производство оружия для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, возможная победа Трампа на президентских выборах "является источником беспокойства" для европейских стран, которые полагают, что новый глава Белого дома сократит поддержку Киева. Поэтому французские чиновники предупреждают своих коллег о необходимости в таком случае значительного расширить производство оружия, чтобы Европа могла сама снабжать боеприпасами Украину.

Как отмечает издание, Франция и страны Восточной Европы выступают за принятие Киева в НАТО, в то время как сам Трамп неоднократно грозился вывести США из альянса.

Ранее Трамп заявил, что США в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако нынешнему американскому президенту Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. По его мнению, украинский кризис "должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей". Экс-глава Белого дома также добавил, что в случае, если бы он выиграл президентские выборы в 2020 году и оставался на своем посту, украинский конфликт "никогда бы не начался".

Телеканал CNBC ранее информировал, что европейские чиновники готовятся к тому, что Байден проиграет выборы главы государства в 2024 году, и новый американский лидер изменит подход к отношениям с Евросоюзом.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.