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ТАСС

Макрон выступил за новые соглашения о вооружениях после окончания конфликта на Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Президент Франции отметил, что речь идет о вооружении, которое несет угрозу для европейской территории

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Франция считает необходимым создать новые соглашения об ограничении вооружений, которые несут угрозу для европейской территории. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в ходе выступления на ежегодной конференции послов республики.

По его словам, период после конфликта на Украине "должен сопровождаться новыми соглашениями, создающими рамки в сфере вооружений - всех типов вооружений и всей военной активности, касающейся Европы". "Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами этих будущих соглашений", - сказал Макрон.

Глава государства напомнил в этой связи о своих заявлениях от 2019 года, когда он говорил, что "Европа стала объектом, а не субъектом мировой политики" в контексте соглашений о ракетах средней и меньшей дальности и о стратегических вооружениях между РФ и США. По его словам, из-за приостановки соблюдения соглашений, которые европейские страны не подписывали, Европа оказалась меж двух огней без возможности влиять на происходящее.

Глава государства заявил о стремлении "построить этот новый мировой порядок", в котором Франция играла бы роль "рамочного государства в новом альянсе". Он призвал к усилению технологической автономии Европы и укреплению ее независимости в плане обеспечения безопасности. Французский лидер заверил, что усиление координации между европейцами не подрывает, а, напротив, дополняет и усиливает НАТО. Он также призвал "с течением времени строить новые партнерства, которые включают космическую и цифровую отрасли". 

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Страны
Украина
Франция
Проекты
NATO
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