«Инфракрасные системы поиска бесполезны против китайских J-20»: в прессе КНР оценили новое оснащение тайваньских истребителей F-16V

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США одобрили продажу за $500 млн инфракрасных систем поиска и слежения (IRST) для оснащения ими тайваньских истребителей F-16V в качестве меры противодействия новейшим истребителям-«невидимкам» J-20 НОАК.
- отмечается в Reuters.
Китайские обозреватели полагают, что IRST теоретически способна обнаруживать самолеты-«невидимки», потому что в отличие от радара, который использует отражение радиоволн для поиска целей, она ищет тепловой след, который у «стелса» можно уменьшить, но не устранить.
- оценили новое оснащение американских самолетов в издании Global Times.
Как поясняется в прессе КНР, в современной войне отдельные экземпляры техники не могут выигрывать сражения. F-16V острова Тайвань могут даже не получить возможности взлететь с аэродромов до того, как они будут уничтожены на земле точными ударами. Даже если им удастся подняться в воздух, то комбинация самолетов ДРЛО KJ-500, истребителей-«невидимок» J-20 и дальнобойных ракет PL-15 не даст F-16V шанса нанести удар первым.