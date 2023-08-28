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Военное обозрение

«Инфракрасные системы поиска бесполезны против китайских J-20»: в прессе КНР оценили новое оснащение тайваньских истребителей F-16V

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Источник изображения: topwar.ru

США одобрили продажу за $500 млн инфракрасных систем поиска и слежения (IRST) для оснащения ими тайваньских истребителей F-16V в качестве меры противодействия новейшим истребителям-«невидимкам» J-20 НОАК.

IRST улучшит способность F-16V обнаруживать и отслеживать цели на большом расстоянии и значительно повысит эффективность воздушных операций, в том числе против J-20

- отмечается в Reuters.

Китайские обозреватели полагают, что IRST теоретически способна обнаруживать самолеты-«невидимки», потому что в отличие от радара, который использует отражение радиоволн для поиска целей, она ищет тепловой след, который у «стелса» можно уменьшить, но не устранить.

Однако в борьбе с J-20 инфракрасные системы обнаружения бесполезны в реальном бою, так как IRST может определять цели только с более близкого расстояния, чем радар. В то же время J-20 может обнаруживать F-16 с гораздо большей дистанции с помощью РЛС

- оценили новое оснащение американских самолетов в издании Global Times.

Как поясняется в прессе КНР, в современной войне отдельные экземпляры техники не могут выигрывать сражения. F-16V острова Тайвань могут даже не получить возможности взлететь с аэродромов до того, как они будут уничтожены на земле точными ударами. Даже если им удастся подняться в воздух, то комбинация самолетов ДРЛО KJ-500, истребителей-«невидимок» J-20 и дальнобойных ракет PL-15 не даст F-16V шанса нанести удар первым.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
J-20
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