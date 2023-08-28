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Военное обозрение

«Россия держит Су-57 подальше от поле боя»: во французской прессе считают «рискованным» применение истребителя

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Источник изображения: topwar.ru

Истребитель Су-57 поступил в серийное производство, однако не видно его активного участия в украинском конфликте.

Как отмечается в издании Air & Cosmos, Су-57 в 2018-2019 годах отправлялись в Сирию, где наносили удары по наземным целям, однако в зоне СВО они замечены не были.

Может быть, потому что они изначально малозаметные?..

Су-57 еще не полностью созрел. Проявляя осторожность, русские на данный момент держат его подальше от поля боя

- указывается во французской прессе, объясняя это присутствием у ВСУ «мощной и многочисленной системы ПВО».

Со слов автора, Россия на этом фоне предпочла не рисковать своей новейшей машиной:

Тем не менее, его заявленная скрытность, многоцелевые возможности, маневренность, продемонстрированные на авиашоу, делают его грозным самолетом.

Как поясняет автор, Су-57 не летает в украинском небе, однако применяется из воздушного пространства России, используя ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности без опасности быть сбитым, что позволило бы враждебным странам изучить секреты новейшей машины.

С его слов, Су-57, контролирующие украинское небо издалека, дислоцируются на авиабазе в Астраханской области. Так, на спутниковых снимках, сделанных в декабре 2022 года, были показаны 5 самолетов этого типа. Однако потом они несколько раз меняли аэродромы базирования.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
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