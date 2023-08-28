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Военное обозрение

ВМС США заключили крупную сделку с оборонными компаниями страны на поставки необходимых запчастей и оборудования для F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США заключили контракт с Lockheed Martin и Pratt & Whitney на поставку необходимых запасных частей и оборудования для малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения, сообщает Defense News.

Так, по данным американского издания, оборонная компания Lockheed Martin уведомила Пентагон о получении суммы в размере 347 млн долларов на поставку нашлемной системы индикации для нужд ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты (КМП) США. Завершить производство данных систем, как ожидается, планируется к концу 2026 года.

Также морское ведомство страны решило внести некоторые изменения и в этот оборонный контракт с целью вложения дополнительных средств на сумму 607 млн долларов для закупки материалов, запчастей и компонентов длительного срока изготовления. Все они предназначены для производства вышеупомянутых истребителей в количестве 173 единиц с целью последующего экспорта этой военной техники иностранным государствам. Окончательные сроки выпуска изделий с длительным циклом изготовления – начало 2028 года.

Что же касается Pratt & Whitney – американского производителя авиационных двигателей для гражданской и военной авиации, входящего в состав подразделения RTX (Raytheon Technologies), то данная компания также получила уведомление от американского Минобороны на внесение некоторых корректировок в документ по выделению дополнительных 59 млн $ на поставку соответствующего оборудования для ремонта авиационных турбореактивных высокотемпературных двигателей F135 для F-35. Стоит отметить, что данный контракт будет распространяться на все виды американских войск, использующих эти военно-воздушные суда.

Таким образом, общая сумма сделки оценивается в более чем 1 млрд долларов.

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Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Raytheon
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