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РИА Новости

"В семь раз больше": в США назвали одну жуткую для Киева способность России

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Раненые украинские военные
Раненые украинские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, из-за чего Украина несет в разы больше потерь, о которых свидетельствуют спутниковые кадры могил и количество новых кладбищ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших. И тогда становится понятно, что происходит: Украина из-за огромного количества обстрелов несет значительно больше потерь, чем Россия", — заявил он.

Аналитик добавил, что показателем оценки украинских потерь также являются информация из социальных сетей, накладные расходы, масштаб захоронений, которые очень легко проглядываются со спутника, а также количество новых кладбищ на Украине.

"Вы не увидите того же самого в России, поэтому только эти два показателя с точки зрения разведки говорят мне о том, что Украина несет огромное количество жертв по сравнению с Россией", — заключит Джонсон.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины, как показывают предварительные итоги боевых действий, почти исчерпан. По его словам, иностранные советники используют украинских солдат как живую силу для отработки различных вариантов ведения боя с применением западного вооружения. При этом они "не принимают в расчет" уровень потерь в ВСУ.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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