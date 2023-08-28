Польша в больших количествах закупает южнокорейское оружие, и больше всего от этого выигрывают США

Конфликт на Украине дал ненавидящей Москву Варшаве стимул для помощи Киеву и повод для оправдания своих военных амбиций, пишет "Хуаньцю шибао". Польша стала закупать западное оружие в огромных объемах, что сделало ее самой мощной страной в Восточной Европе. США, вероятно, поставят ее в пример НАТО, отмечает автор.

С момента начала украинского конфликта большинство европейских держав были вынуждены выбирать сторону и закупать оружие у Вашингтона для помощи Киеву. Из них активнее всех Польша. Будучи "антироссийским авангардом" в Восточной Европе, она принялась приобретать не только американские вооружения, но и южнокорейские. Не так давно Варшава провела, по ее словам, крупнейший военный парад в истории страны. На этом мероприятии были продемонстрированы батареи импортированных из Южной Кореи основных боевых танков К-2 "Черная пантера" и самоходных артиллерийских установок К-9. По сообщениям некоторых европейских СМИ, по мере того как арсеналы Соединенных Штатов истощаются из-за бесконечного снабжения Украины, "Южная Корея становится новой фабрикой Старого континента по производству оружия".

Недавно Варшава подписала с Сеулом крупный заказ на закупку вооружений общей стоимостью около 15 миллиардов долларов. В этот пакет входят тысяча танков К-2 "Чёрная пантера", 672 самоходные артиллерийские установки К-9, 288 систем залпового огня К-239 и 48 истребителей KAI FA-50. Ненависть Польши к России коренится глубоко в истории, поэтому неудивительно, что эта страна приобретает передовое западное оружие, чтобы помочь Украине или повысить свой оборонный потенциал. Тем не менее внезапный энтузиазм Варшавы по поводу южнокорейской техники удивил многих. И причины для этого чувства не так просты: в действительности существует множество факторов, объясняющих, почему Польша отдает предпочтение оружию Сеула.

Во-первых, вооружения Южной Кореи экономически выгодны и при этом отличаются качеством, а также изготовлены на основе европейских и американских технологий. В связи с этим они очень привлекают Польшу. Будучи восьмым по величине экспортером этой продукции в мире, Сеул производит свои версии ракетной установки HIMARS (К239) и ЗРК Patriot 2, разработанные ведущими военными предприятиями, такими как Hanwha Corporation и Korea Aerospace Industries. Эта техника обладает отличными характеристиками, низкой ценой и большой производительностью. Запуск американской ракеты HIMARS стоит 150 тысяч долларов, тогда как корейской — всего 40 тысяч. Именно подобная экономическая эффективность привлекает европейские державы. После вступления в НАТО в 1999 году Польша начала ликвидировать оборудование советского производства и последовательно закупила американское и британское оружие, соответствующее стандартам Североатлантического альянса. После начала украинского конфликта она отправила союзнице танки Т-72 и ПТ-91 советских времен, а затем приобрела немало южнокорейской техники, которая в целом отвечает критериям НАТО, тем самым завершив процесс модернизации и перевооружения сил.

Во-вторых, после того, как на Украине развернулся конфликт, Южная Корея стала крупным поставщиком основных вооружений в европейские государства. Это, с одной стороны, отражает усиление общей конкурентоспособности ее военных предприятий, а с другой — подчеркивает слабость сил обороны стран ЕС и их глубокие проблемы в области безопасности. Старая Европа, к которой относятся такие державы, как Великобритания, Франция и Германия, долгое время после Второй мировой войны находилась под защитой НАТО, поэтому у нее не хватает средств и мотивации для разработки собственных вооружений. Все это привело к дефициту производственного потенциала военной промышленности и стагнации оборонного строительства региона. После начала вооруженных действий на Украине было невозможно ожидать, что эти старые европейские страны смогут оказать Киеву мощную поддержку. Хотя американский ВПК хорошо развит, США не хотят предоставлять Зеленскому слишком много передового оружия и техники. Более того, европейская общественность сейчас все чаще выступает против того, чтобы такие державы, как Франция, Германия, Нидерланды и Дания, продолжали передавать вооружение украинским властям.

Упадок обрабатывающей промышленности в регионе неминуемо привел ко множеству проблем в европейском обществе. Конфликт между Москвой и Киевом продолжается и по сей день, из-за чего на ЕС обрушились энергетический, сырьевой, инфляционный и производственный кризисы. Последний, в частности, стал причиной наибольших вызовов, вставших перед экономикой и обществом Старого континента. Например, новая энергетика и другие отрасли, такие как автомобилестроение, переместились в Северную Америку. Ситуация в Европе резко контрастирует с экономическим бумом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и восстановлением производства в Соединенных Штатах.

В-третьих, Польша и другие европейские державы закупили так много техники из Южной Кореи, что последняя в первой половине 2023 года стала четвертым поставщиком оружия на планете. Однако от этого выиграл не только Сеул, но и Вашингтон. Соединенные Штаты продолжают извлекать огромную стратегическую выгоду из текущего конфликта. Во-первых, посредством военной помощи Украине они непрерывно истощают военные резервы России. Во-вторых, продавая оружие европейским государствам — членам НАТО, США получают колоссальную прибыль, обогащаясь на боевых действиях. В-третьих, с помощью крупных южнокорейских поставок современных вооружений в европейские страны Соединенные Штаты связывают Японию, Южную Корею, Австралию и других своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе с традиционными партнерами из Североатлантического альянса. Сделка по закупке военного оборудования между Варшавой и Сеулом стала реальным объединяющим звеном между Вашингтоном, ЕС и их сторонниками из АТР.

Нельзя не отметить и то, что Польша по военной мощи превосходит любую другую восточноевропейскую страну, а ее правительство играет ключевую роль в антироссийском движении Запада в украинском конфликте. Все потому, что Варшава не видит ничего хорошего в перспективе независимого оборонного строительства ЕС, а также обладает стратегическими амбициями и ловит предоставившийся шанс для расширения своего арсенала и укрепления армии. В 2022 году военные расходы Польши составили 2,4% от ее ВВП, что поставило государство на первое место среди стран Восточной Европы по этому критерию. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты используют это как рычаг давления на НАТО, чтобы члены альянса расширили свои оборонные бюджеты.

Автор: Чжао Цзюньцзе (赵俊杰) — научный сотрудник Европейского института Китайской академии общественных наук