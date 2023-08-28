Войти
ТАСС

Пентагон не знает, сколько времени займет обучение украинских пилотов управлению F-16

345
0
0
Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Сроки подготовки зависят от уже имеющихся навыков и квалификации и могут составлять как пять, так и восемь месяцев, заявили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер не дал прямого ответа на вопрос, сколько времени потребуется для обучения пилотов ВСУ управлению F-16.

Райдера спросили, будут ли, по мнению США, украинские пилоты готовы к участию в боевых действиях на Украине с использованием F-16. "Я знаю, что мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать, что эти пилоты будут достаточно обучены и получат достаточно знаний, необходимых для управления этим сложным видом вооружений. Это наша часть, и мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы быть уверенными в том, что <...> когда они [пилоты] вступят в бой, они будут готовы к этому", - сказал он.

Райдер отметил, что сроки подготовки зависят от уже имеющихся навыков и квалификации и могут составлять как пять, так и восемь месяцев. "Многое будет зависеть от конкретных пилотов и их уровня", - сказал он. В Министерстве обороны США уточнили, что пока у Киева нет инфраструктуры, необходимой для обслуживания F-16.

В ходе брифинга представитель Пентагона также сообщил, что в октябре Соединенные Штаты начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 на военно-воздушной базе Моррис в штате Аризона, а перед этим они пройдут курсы английского языка.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
23.05.2023
Посол РФ: одобрение США ударов ВСУ по Крыму указывает на незаинтересованность в мире
22.05.2023
СМИ: авиапарк F-16 может понести значительные потери в случае их отправки на Украину
17.05.2023
США боятся испортить на Украине имидж F-16
24.01.2023
Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят
04.05.2017
Как ВВС США учатся воевать с Россией
14.07.2014
Новый раунд противостояния
19.08.2009
МАКСимальные риски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России