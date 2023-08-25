«Я был уверен, что цель в виде танка Т-72 будет поражена»: в США тестируют новый прицел для ПТРК Javelin

Источник изображения: topwar.ru
23 августа 2023 года пехотинцы из 3-й бронетанковой бригады Grey Wolf армии США участвовали в учениях в пустыне Аризона, в ходе которых тестировалась новая облегченная система прицеливания LW CLU, установленная на ПТРК Javelin.
- отмечается на сайте армии США.
Прицел ПТРК работает в трех режимах. Первый отвечает за ночное видение с 4-кратным увеличением и в основном используется для подсветки местности во время ночных операций. Второй, основной режим обзора, обеспечивает сканирование в инфракрасном диапазоне с 4-кратным увеличением, показывая наводчику тепловые следы целей и позволяя тем самым обнаруживать скрытые войска и технику. Третий вид – это ИК-обзор с 9-кратным увеличением [в узком канале, угол обзора не называется], аналогичный, как утверждается, функции автоматического увеличения на большинстве современных камер [гражданского назначения].
Положение рукояток и органы управления новой прицельной системы были изменены для обеспечения большего комфорта, что обеспечивает более естественную фиксацию при длительном использовании. Легкость и компактность LW CLU делает его более портативным и маневренным в зоне боевых действий.
Источник изображения: topwar.ru
Американские солдаты поделились своими впечатлениями от применения ПТРК Javelin с новым прицелом:
Источник изображения: topwar.ru