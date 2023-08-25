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Известия.ru

SZ узнала о новой тактике канцлера ФРГ Шольца при поставках оружия Киеву

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Banneyer

SZ: в ФРГ еще не приняли новых решений по ракетам Taurus для Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно оценивает каждое решение о поставках вооружений Киеву, в том числе крылатых ракет Taurus. У страны появилась новая цель — добиться 2% ВВП на оборону и тем отличиться среди соседей ЕС по блоку НАТО, пишет 23 августа Süddeutsche Zeitung.

Прошло шесть недель с тех пор, как канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО в Вильнюсе дал «обещание, которое не сможет нарушить». По его словам, ФРГ сможет выйти на 2% ВВП, выделяемых на оборону собственной страны и ее армии, говорится в материале.

«Германия сделала большой шаг вперед, и мы сможем достичь целевого показателя в 2%», — заверил Шольц.

По словам канцлера, уже «в следующем году» Германия сможет достичь показателя в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону за счет средств бюджета и денег из специального фонда в €100 млрд.

«С тех пор в федеральном правительстве проводится операция, которую можно было бы назвать «Да ладно, была не была». Необходимо использовать все средства, чтобы Германия вышла на достойный уровень в следующей статистике НАТО», — отметило издание.

В этот же день на пресс-конференции представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер снова сообщил о том, что решения о поставках Taurus Украине еще не принято.

21 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия еще не приняла решение о передаче дальнобойных ракет Taurus Киеву.

18 августа канцлер Германии Шольц заявил, что конфликт на Украине требует критического переосмысления реальности и готовности порой принимать неудобные решения. Он напомнил, что ФРГ поставляет вооружения Киеву, несмотря на ранее действующий многолетний принцип германской политики.

В начале августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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