Президент Ирана презентовал новый беспилотник Mohajer-10, способный находиться в воздухе в течение суток

Источник изображения: topwar.ru

Спецоперация на Украине показала, что в современном военном конфликте одержать верх над противником без применения большого количества беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения практически невозможно. Осознав это, политическое и военное руководство большинства стран лихорадочно кинулось подсчитывать количество и изыскивать возможности оснащения боевыми дронами своих армий.

И тут выяснилось, что среди одних из мировых лидеров по производству БПЛА военного назначения оказались не только Китай, тем более не США или другие страны НАТО, а десятилетиями находящийся под международными санкциями Иран. Исламская Республика не только насытила свою армию БПЛА различного назначения, но и ведет интенсивные разработки в этой области, создавая беспилотники с ранее недоступными характеристиками.

Наибольшую шумиху вызвало начало применения ВС РФ осенью прошлого года дронов-камикадзе «Герань-2» для нанесения высокоточных ударов вглубь территории Украины. Киев, а следом и Запад, тут же обвинили Тегеран, что на самом деле это иранские БПЛА Shahed, чему до сей поры нет никаких доказательств. Однако эта «рекламная кампания» в чем-то оказалась на руку Ирану, который в очередной раз продемонстрировал своим реальным и потенциальным врагам, что Исламской Республике есть чем эффективно ответить на любую военную агрессию.

Источник изображения: topwar.ru

На этот раз президент Ирана Эбрахим Раиси лично презентовал новый беспилотный летательный аппарат военного назначения Mohajer-10, способный находиться в воздухе в течение суток с дальностью полета на высоте 7000 метров до 2000 километров. Беспилотник был продемонстрирован во время посещения иранским лидером выставки достижений оборонной промышленности, приуроченной к дню ОПК Ирана, сообщает агентство Fars News Agency.

Источник изображения: topwar.ru

Новый БПЛА может выполнять как ударные, так и разведывательные функции. Mohajer-10 способен применять различные виды боеприпасов, включая бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы. Топливный бак беспилотника вмещает 450 литров топлива, на борту он способен нести до 300 килограммов груза, развивая при этом скорость до 210 километров в час, сообщает иранское информагентство.