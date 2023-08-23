США потратят $1,5 млрд на покупку 72 спутников у Northrop Grumman и Lockheed Martin

Вывод первых спутников на орбиту Земли запланирован на сентябрь 2026 года

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Агентство космического развития (АКР) США объявило о заключении контрактов с американскими корпорациями Northrop Grumman и Lockheed Martin на строительство и эксплуатацию 72 спутников общей стоимостью $1,5 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

"Агентство космического развития США объявило о заключении двух соглашений на сумму $1,5 млрд для создания и эксплуатации <...> 72 спутников <...>. [Каждая из компаний] произведет для ведомства по 36 спутников типа Beta, образующих единую группировку Transport Layer Tranche 2 (T2TL)", - говорится в заявлении. На выполнение работ АКР выделит Northrop Grumman $733 млн, а Lockheed Martin - $816 млн. Вывод первых спутников на орбиту Земли запланирован на сентябрь 2026 года.

Как отмечается в заявлении АКР, системы T2TL-Beta будут выполнять задачи по наведению на цель за пределами зоны прямой видимости, а также предупреждать о запусках ракет и отслеживать траекторию их полета.

Агентство космического развития было сформировано в составе Министерства обороны США в марте 2019 года. Ведомство отвечает за разработку программной политики для военно-космических программ следующего поколения.