Войти
ТАСС

США потратят $1,5 млрд на покупку 72 спутников у Northrop Grumman и Lockheed Martin

328
0
0
Northrop Grumman создаст спутник обнаружения гиперзвукового оружия
Northrop Grumman создаст спутник обнаружения гиперзвукового оружия.
Источник изображения: Northrop Grumman

Вывод первых спутников на орбиту Земли запланирован на сентябрь 2026 года

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Агентство космического развития (АКР) США объявило о заключении контрактов с американскими корпорациями Northrop Grumman и Lockheed Martin на строительство и эксплуатацию 72 спутников общей стоимостью $1,5 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

"Агентство космического развития США объявило о заключении двух соглашений на сумму $1,5 млрд для создания и эксплуатации <...> 72 спутников <...>. [Каждая из компаний] произведет для ведомства по 36 спутников типа Beta, образующих единую группировку Transport Layer Tranche 2 (T2TL)", - говорится в заявлении. На выполнение работ АКР выделит Northrop Grumman $733 млн, а Lockheed Martin - $816 млн. Вывод первых спутников на орбиту Земли запланирован на сентябрь 2026 года.

Как отмечается в заявлении АКР, системы T2TL-Beta будут выполнять задачи по наведению на цель за пределами зоны прямой видимости, а также предупреждать о запусках ракет и отслеживать траекторию их полета.

Агентство космического развития было сформировано в составе Министерства обороны США в марте 2019 года. Ведомство отвечает за разработку программной политики для военно-космических программ следующего поколения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Похожие новости
09.12.2019
Пентагон намерен провести масштабные испытания боевых лазеров
23.08.2019
Правительство США официально одобрило поставку Тайваню 66 истребителей F-16V
07.05.2019
В США прошли испытания лазерной установки для истребителей
25.12.2017
ВВС Тайваня модернизируют парк истребителей
24.08.2016
«Боинг» представил свой прототип УТС в рамках тендера ВВС США T-X
08.01.2013
Производитель Global Hawk пропустит авиасалон в Париже из-за нехватки средств
03.08.2009
Как создать новый бомбардировщик в условиях финансового дефицита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:59
  • 54485
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)