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ТАСС

В США заявили о готовности учить летчиков ВСУ управлять F-16 на своей территории

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F-16 ВВС США
F-16 ВВС США.
Источник изображения: mota.ru

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что Соединенные Штаты пойдут на такой шаг, если Дания и Нидерланды не смогут провести обучение

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Власти США готовы на своей территории обучать украинских пилотов использованию истребителей-бомбардировщиков F-16, если это невозможно будет сделать в Дании и Нидерландах. Об этом заявила в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США "открыты для подготовки" украинских летчиков на своей территории, "если в Европе будут исчерпаны возможности". "Таковы условия. Так что, если Дания и Нидерланды берут на себя ведущую роль в подготовке [летчиков], если у них просто нет возможностей для подготовки такого числа летчиков, какое хочет или планирует направить Украина, то мы можем помочь в подготовке в стране", - привела слова Сингх пресс-служба Пентагона.

"Для завершения передачи [самолетов] третьей стороной должны быть выполнены определенные условия, включая обучение английскому языку, другие вещи, такие как логистика на местах", - констатировала представитель американского военного ведомства. "Так что при выполнении этих условий мы сможем разрешить передачу", - добавила она, говоря об отправке F-16 на Украину из Дании и Нидерландов.

По словам Сингх, украинским летчикам потребуется "серьезная подготовка по английскому языку" для использования F-16. Общее число летчиков для прохождения обучения определит украинская сторона, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона. По ее словам, Киев "все еще определяет, какое число летчиков смогут пройти подготовку". Сингх отметила, что пока не может назвать это число.

20 августа Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
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