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ЦАМТО

В Турции состоялась закладка второго корвета класса Ada для ВМС Украины

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Церемония официальной закладки на турецкой судостроительной верфи RMK Marine второго строящегося для ВМС Украины корвета турецкого типа Ada (MILGEM). Тузла (Стамбул), 18.08.2023
Церемония официальной закладки на турецкой судостроительной верфи RMK Marine второго строящегося для ВМС Украины корвета турецкого типа Ada (MILGEM). Тузла (Стамбул), 18.08.2023.
Источник изображения: ВМС Украины

ЦАМТО, 21 августа. На судостроительной верфи RMK Marine в Тузле (Стамбул) 18 августа состоялась церемония закладки второго корвета класса Ada (турецкий проект MILGEM) для ВМС Украины.

Как сообщает Janes.com, корвет является вторым в серии в соответствии с соглашением, подписанным Минобороны Украины и Управлением оборонной промышленности Турции (SSB) в декабре 2020 года. Генеральным подрядчиком строительства корветов назначена турецкая государственная инжиниринговая компания Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. (STM).

Тем временем, работы над головным корветом серии (F211) "Гетман Иван Мазепа" продолжается. Его строительство началось в июле 2021 года, закладка состоялась 7 сентября 2021 года, спуск на воду прошел одновременно с церемонией резки стали для второго корабля серии 2 октября 2022 года.

Как напоминает Naval News, Турция и Украина подписали соглашение о военном сотрудничестве 16 октября 2020 года, в котором были изложены намерения сторон запустить и реализовывать совместные проекты по строительству военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех типов газотурбинных двигателей.

По условиям соглашения, Турция должна была построить два корвета для ВМС Украины, однако, как заявил в эксклюзивном интервью Naval News на выставке IDEF-2023 в Стамбуле в прошлом месяце посол Украины в Турции Василий Боднар, в рамках проекта может быть приобретено четыре корвета.

Изначально планировалось, что головной корвет будет отбуксирован на Украину для дооснащения оборудованием к концу 2022 года. В течение 2023 года корвет планировалось оснастить необходимым оборудованием и вооружением и провести госиспытания. Однако из-за боевых действий на Украине судьба реализации этих планов на данный момент неизвестна.

Из-за конфиденциальности проекта информация относительно комплекта радиолокационного оборудования и конфигурации корабельного вооружения засекречена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
2020-й год
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