Ходаковский: «Сейчас и в ближайшей перспективе мы не можем военным образом свалить Украину»

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Специальная военная операция продолжается уже полтора года и, разумеется, встает вопрос о том, чем же она завершится. Свой прогноз в Telegram-канале дает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.

Как отмечает бывший командир бригады «Восток», в существующей реальности дело завершится «перемирием». Это связано с определенными процессами в экономике и с невозможностью в настоящее время победить Украину военным путем.

Можем ли мы военным образом свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе - нет

- подчеркивает Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как считает офицер, вряд ли можно будет говорить о легком занятии городов или об их полном разрушении. Скорее начнется новая фаза «ни мира, ни войны». Это положение – наиболее невыгодное для украинского государства. В отличие от России, обладающей, при всех проблемах, высокой живучестью, Украина по сути является нежизнеспособным без посторонней помощи конструктом.

В настоящее время Запад передает Украине вооружение, военную технику, деньги на оплату наемников. Но в будущем эти финансовые потоки закончатся, и тогда неизбежно встанет вопрос о глобальном переделе Украины, считает Александр Ходаковский. Но говорить о том, что он будет собой представлять, пока, само собой, преждевременно.