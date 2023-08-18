"Рособоронэкспорт" на "Армии-2023" заключил экспортные контракты на сумму 600 млн. долларов

ЦАМТО, 17 августа. "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключил несколько экспортных оружейных контрактов на сумму около 600 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

"В 2023 году "Рособоронэкспорт" организовал насыщенную деловую программу на полях форума "Армия". Мы провели презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 млн. долл., обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства", – сказал он.

По словам А.Михеева, в ходе "Армии-2023" российскому спецэкспортеру удалось достичь договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси зарубежных партнеров.