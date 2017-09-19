В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках автоматов Калашникова за рубеж
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Автомат Калашникова. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2017 году заключил семь контрактов на поставку за рубеж более 100 тысяч автоматов Калашникова в различных модификациях, заявил журналистам во вторник гендиректор РОЭ Александр Михеев.
"Интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2017 году мы уже заключили 7 контрактов на поставку более 100 тысяч АК различных модификаций и сейчас ведем переговоры на поставку автоматов с еще несколькими заказчиками", - сказал он.
По словам Михеева, в 2017 году по лицензии Рособоронэкспорта произведено более 15 тысяч автоматов Калашникова, а начиная с 2001 года - несколько сотен тысяч единиц. Всего за время своей работы российский спецэкспортер поставил за рубеж более миллиона единиц различных модификаций АК.
"В настоящее время Рособоронэкспорт продвигает на мировой рынок автоматы Калашникова АК-74М и образцы "сотой" серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). Кроме того, в ближайшее время ожидается выход на мировой рынок оружия совершенно новых модификаций АК, которыми уже заинтересовался ряд партнеров компании", - добавил глава РОЭ.
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19.09.2017
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