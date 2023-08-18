Минобороны РФ и ОПК ведут значительную работу по обеспечению ВС РФ вооружениями

ЦАМТО, 17 августа. Минобороны РФ и ОПК ведут значительную работу по обеспечению Вооруженных сил вооружениями и средствами поражения. Об этом сообщил на форуме "Армия-2023" начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации совместно с предприятиями промышленности проводится значительная работа по обеспечению Вооруженных сил Российской Федерации вооружением, военной и специальной техникой. Данная работа, начиная с прошлого года, проводится с учетом задач, результатов и особенностей проведения специальной военной операции", – сказал А.Гуляев.

Он добавил, что особое внимание при заключении государственных контрактов уделено закупкам современных и перспективных систем вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.