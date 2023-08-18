На форуме «Армия-2023» рассказали о новых способностях боевого робота «Маркер»

Российские специалисты разработали технологию движения боевого робота «Маркер» в условиях тумана и задымления. Об этом в среду, 16 августа, сообщил исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров на полях форума «Армия-2023».

«При проезде через дым прекращается построение облака точек от лазерного лидара, неэффективен оптический канал, но «Маркер» продолжает распознавать окружающее пространство за счет использования технологии комплексирования технического зрения других доступных пассивных сенсоров», — объяснил Дудоров журналистам.

По его словам, при создании робота также проводились эксперименты, направленные на проверку функционирования платформы в автономном режиме. Выяснилось, что часовой расход комплекса составляет 3,5 л, что является достаточным для 50 часов автономной работы или 1000 км пробега по пересеченной местности.

Дудоров также добавил, что разработанная технология автономного движения может быть использована для эвакуации раненых с поля боя, автоматической доставки и выгрузки грузов.

В феврале сообщалось, что четыре «Маркера» были отправлены в Донбасс с целью отработки алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.