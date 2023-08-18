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ТАСС

Белый дом пока не может сказать, когда и где начнут обучать пилотов ВСУ применению F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Paula Bronstein/ Getty Images

В ведомстве отметили, что в конечном счете истребители будут поставлены на Украину

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов прорабатывает с союзниками вопрос, когда и где начнется программа обучения украинских военных летчиков применению истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.

Его попросили рассказать о сроках начала этой программы, а также в какой стране она пройдет. "У меня нет никакой новой информации по обучению [украинцев пилотированию] F-16. В Вильнюсе на встрече "семерки" президент [США Джо Байден] решительным образом пообещал, что мы поддерживаем [передачу Киеву] F-16. В конечном счете, F-16 будут поставлены на Украину. И начинать нужно с обучения. И мы работаем с нашими европейскими союзниками, в частности над тем, чтобы как можно скорее приступить к обучению. Но это пока находится на стадии рассмотрения", - ответил Кирби.

"У меня нет информации о том, когда это начнется и где, но мы интенсивно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно скорее начать это обучение", - заключил он.

4 августа газета Politico сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе подготовки к применению F-16. При этом сроки ее начала не раскрывались. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что программа обучения начнется в августе. Телекомпания CNN со ссылкой на должностных лиц в вашингтонской администрации сообщала, что США не получили от европейских стран плана подготовки украинских летчиков к полетам на F-16. Ранее Кирби заявлял, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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