Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100

Торжественная церемония поднятия флага на пограничном сторожевом корабле 1-го ранга "Анадырь" (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр "Океан"), построенного на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, состоялась 16 августа 2023 года в Кронштадте. Подписание приемного акта состоялось 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба завода. Таким образом, после четырех лет отстоя в Кронштадте и затянувшихся испытаний введён в строй третий и последний пограничный сторожевой корабль проекта 22100.

Введенный в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Анадырь" (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр "Океан"), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". Кронштадт, 16.08.2023 (с) Дзен МОРСКОЙ / dzen.ru/media/morskoy

Напомним, что постройка ПСКР "Анадырь" (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр "Океан", разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз") была осуществлена АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" в АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в рамках контрактов, заключенных Пограничной службой ФСБ России с этим предприятием 24 апреля 2015 года на постройку двух пограничных сторожевых кораблей с заводскими номерами 112 и 113. Оба корабля должны были быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Мурманск, хотя в последующем должны проходить службу на Камчатке. Стоимость каждого ПСКР была определена в 8,663772636 млрд рублей.

ПСКР с заводским номером 113 с названием "Анадырь" был официально заложен в Зеленодольске 28 апреля 2017 года, хотя на момент закладки его корпус был уже сформирован и выведен из цеха. Спуск на воду корабля был произведен 14 июня 2019 года и в сентябре 2019 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Срок сдачи ПСКР "Анадырь" неоднократно переносился.

ПСКР "Анадырь" совершил первый выход из Кронштадта на заводские ходовые испытания 18 августа 2020 года, но после этого испытания корабля затянулись на три года с неоднократными перерывами, сопровождаясь разногласиями между заказчиком и заводом-строителем по поводу устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. В результате "Анадырь" сдан только теперь.

Первый корабль по данным контрактам с заводским номером 112 с наименованием "Петропавловск-Камчатский" был заложен 15 июня 2015 года и спущен на воду 1 июня 2018 года. В отктябре-ноябре 2018 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Заводские ходовые испытания ПСКР "Петропавловск-Камчатский" были начаты в Балтийском море 22 мая 2019 года, и 1 декабря 2019 года в Кронштадте был подписан его приемный акт. 21 декабря 2019 года ПСКР "Петропавловск-Камчатский" прибыл в Мурманск, а в сентябре 2020 года осуществил переход в Петропавловск-Камчатский.

Головной корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" (заводской номер 111) был построен в Зеленодольске по контракту с ФСБ России от 26 ноября 2011 года. ПСКР "Полярная Звезда" был заложен там 30 мая 2012 года и спущен на воду 21 мая 2014 года. "Полярная Звезда" вошла в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 17 декабря 2016 года, и прибыла к месту постоянного базирования в Мурманск 28 января 2017 года, войдя в подчинение Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Ранее сообщалось, что российская Береговая охрана планировала, помимо головного корабля, заказать еще пять кораблей этого проекта. Однако в ноябре 2015 года тогдашний генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренат Мистахов заявил, что Пограничная служба ФСБ России по финансовым причинам "отложила" заключение контракта на постройку на данном предприятии еще двух больших пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 - четвертого и пятого в серии. К настоящему времени, видимо, продолжения строительства серии этого проекта ожидать не следует.

Введенный в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Анадырь" (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр "Океан"), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". Кронштадт, 16.08.2023 (с) Дзен МОРСКОЙ / dzen.ru/media/morskoy