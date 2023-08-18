Боевой робот "Маркер" научили ориентироваться в условиях тумана и дыма

Как сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, при создании робота проводились эксперименты, направленные на проверку функционирования боевой платформы в автономном режиме

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Российские специалисты разработали технологию движения боевого робота "Маркер" в условиях тумана и задымления, сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров на полях форума "Армия-2023".

"Была разработана технология движения робототехнического комплекса в условиях задымления и тумана. При проезде через дым прекращается построение облака точек от лазерного лидара, неэффективен оптический канал, но "Маркер" продолжает распознавать окружающее пространство за счет использования технологии комплексирования технического зрения других доступных пассивных сенсоров", - сказал Дудоров.

По его словам, также при создании робота проводились эксперименты, направленные на проверку функционирования боевой платформы в автономном режиме. "Часовой расход робототехнического комплекса составляет 3,5 л, что является достаточным для 50 часов автономной работы или 1 тыс. км пробега по пересеченной местности", - отметил исполнительный директор НПО "Андроидная техника".

Дудоров также рассказал, что технология автономного движения может быть использована для эвакуации раненых с поля боя, автоматической доставки и выгрузки грузов. "Комплекс имеет возможность самостоятельного забора грузовых контейнеров с места хранения, погрузка выполняется в автоматическом режиме с помощью гидравлического манипулятора. В точке выгрузки "Маркер" автоматически снимает грузовой контейнер и двигается за следующим при необходимости. Таким же образом можно выполнить и эвакуацию раненых с поля боя, используя бронированную медицинскую капсулу, оснащенную средствами жизнеобеспечения", - пояснил он.

В марте сообщалось, что боевой робот "Маркер", оснащенный противотанковым комплексом "Корнет", поступит в серийное производство после завершения испытаний. Ранее появилась информация, что четыре комплекса "Маркер" испытываются в Донбассе с целью отработки алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов.