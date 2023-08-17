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ТАСС

Шугаев сообщил, что РФ и ОАЭ проводят двусторонние консультации по всем направлениям ВТС

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам главы ФСВТС, ОАЭ на протяжении многих лет являются надежным партнером России в этой сфере

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Двусторонние консультации ведутся по всем направлениям военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Нынешний этап отношений в области ВТС характеризуется развитием взаимодействия между Россией и ОАЭ с акцентом на его кооперационную составляющую. По всем направлениям сотрудничества ведутся двусторонние консультации", - сказал он на форуме "Армия-2023".

Шугаев добавил, что ОАЭ на протяжении многих лет являются надежным партнером России в этой сфере, с ними обсуждается реализация действующих контрактов, а также перспективные направления сотрудничества.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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