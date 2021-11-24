Войти
ЦАМТО

Компания "Кронштадт" на Dubai Airshow 2021 презентовала беспилотник "Орион-Э" новым заказчикам

284
0
0
«Орион-Э» в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow
«Орион-Э» в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow.
Источник изображения: Вестник ПВО

ЦАМТО, 23 ноября. Компания "Кронштадт" впервые приняла участие в крупном зарубежном авиасалоне: в рамках Dubai Airshow 2021 в ОАЭ с продукцией компании ознакомились представители стран региона Персидского залива и Северной Африки.

На статической экспозиции был представлен полноразмерный макет флагманского беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте со спутниковой системой связи. На стенде презентовали концепт автоматизированного рабочего места оператора для управления группой полуавтономных беспилотников, а также были показаны модели всей линейки беспилотных летательных аппаратов АО "Кронштадт": "Сириус", "Гелиос-РЛД", "Гром" и беспилотные вертолеты.

Представители компании "Кронштадт" провели ряд презентаций комплекса с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) "Орион-Э" для новых заказчиков и десятки совместных с АО "Рособоронэкспорт" переговоров с партнерами.

Наибольший интерес к продукции компании высказали представители стран Персидского залива, ряда государств Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, представители промышленности стран Ближнего Востока проявили желание участвовать в кооперации при производстве беспилотных комплексов разработки АО "Кронштадт".

"Можно констатировать, что наиболее перспективным рынком для поставок КБЛА "Орион-Э" является Ближний Восток. Заказчики в этом регионе предъявляют к беспилотным комплексам повышенные требования – мы способны их удовлетворить и понимаем, что это позволит максимально повысить конкурентоспособность российских беспилотных технологий на мировом рынке и даст возможность нашей стране занять достойную нишу в мировом экспорте БЛА", – отметил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Помимо иностранных делегаций, экспозицию компании "Кронштадт" посетили и представители российской стороны, в том числе, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и руководство крупнейших российских авиационных холдингов.

Генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков впервые представил гостям рабочее место оператора БЛА нового поколения (АРМ). Это следующий шаг в автономизации российских беспилотников и одно из ключевых направлений дальнейшей модернизации комплекса "Орион-Э".

"Если для дистанционно управляемых БЛА нужно два оператора, для автоматически управляемых – один, то для полуавтономных беспилотников можно ожидать, что один оператор сможет управлять группой", – цитирует С.Богатикова пресс-служба АО "Кронштадт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.11.2021
Сергей Богатиков: в РФ испытан вооруженный ракетами беспилотный вертолет
15.11.2021
РФ представляет на Dubai Airshow-2021 рекордное число военных и гражданских новинок авиапрома
15.11.2021
Бизнес-джет Aurus и Checkmate: РФ представит новинки авиастроения на авиасалоне в Дубае
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе