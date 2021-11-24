Компания "Кронштадт" на Dubai Airshow 2021 презентовала беспилотник "Орион-Э" новым заказчикам

ЦАМТО, 23 ноября. Компания "Кронштадт" впервые приняла участие в крупном зарубежном авиасалоне: в рамках Dubai Airshow 2021 в ОАЭ с продукцией компании ознакомились представители стран региона Персидского залива и Северной Африки.

На статической экспозиции был представлен полноразмерный макет флагманского беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте со спутниковой системой связи. На стенде презентовали концепт автоматизированного рабочего места оператора для управления группой полуавтономных беспилотников, а также были показаны модели всей линейки беспилотных летательных аппаратов АО "Кронштадт": "Сириус", "Гелиос-РЛД", "Гром" и беспилотные вертолеты.

Представители компании "Кронштадт" провели ряд презентаций комплекса с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) "Орион-Э" для новых заказчиков и десятки совместных с АО "Рособоронэкспорт" переговоров с партнерами.

Наибольший интерес к продукции компании высказали представители стран Персидского залива, ряда государств Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, представители промышленности стран Ближнего Востока проявили желание участвовать в кооперации при производстве беспилотных комплексов разработки АО "Кронштадт".

"Можно констатировать, что наиболее перспективным рынком для поставок КБЛА "Орион-Э" является Ближний Восток. Заказчики в этом регионе предъявляют к беспилотным комплексам повышенные требования – мы способны их удовлетворить и понимаем, что это позволит максимально повысить конкурентоспособность российских беспилотных технологий на мировом рынке и даст возможность нашей стране занять достойную нишу в мировом экспорте БЛА", – отметил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Помимо иностранных делегаций, экспозицию компании "Кронштадт" посетили и представители российской стороны, в том числе, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и руководство крупнейших российских авиационных холдингов.

Генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков впервые представил гостям рабочее место оператора БЛА нового поколения (АРМ). Это следующий шаг в автономизации российских беспилотников и одно из ключевых направлений дальнейшей модернизации комплекса "Орион-Э".

"Если для дистанционно управляемых БЛА нужно два оператора, для автоматически управляемых – один, то для полуавтономных беспилотников можно ожидать, что один оператор сможет управлять группой", – цитирует С.Богатикова пресс-служба АО "Кронштадт".