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ТАСС

"Рособоронэкспорт" сообщил о росте спроса на российские средств РЭБ в связи с СВО

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Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21»
Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

По словам главы компании Александра Михеева, из экспортных вариантов реальный опыт в подавлении беспилотников, в частности, имеет комплекс РБ-504П-Э

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отлично проявили себя в ходе спецоперации, что вызвало повышенный спрос на их поставку иностранным партнерам. Об этом сообщил ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе форума "Армия-2023".

"Российские системы РЭБ отлично показали себя в ходе специальной военной операции. Их работу видят и наши иностранные партнеры, что вызывает повышенный спрос как на поставку, так и на работу с "Рособоронэкспортом" в рамках технологического сотрудничества", - сообщил Михеев.

По словам главы "Рособоронэкспорта", из экспортных вариантов реальный опыт в подавлении БПЛА имеет комплекс РБ-504П-Э, высокие оценки в сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. "Об их крайней эффективности и невозможности преодолеть защиту даже высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия", - добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
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