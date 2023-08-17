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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что компания в 2023 году заняла новые ниши мирового рынка

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Подводный аппарат «Клавесин-1Р»
Автономный необитаемый подводный аппарат типа «Клавесин-1Р» разработки Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН), 2007 год.
Источник изображения: svpressa.ru

По словам главы компании Александра Михеева, военно-техническое сотрудничество с другими странами позволяет предприятиям ОПК РФ получать новые компетенции

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Акционерное общество "Рособоронэкспорт" в текущем году заняло новые для себя ниши мирового рынка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Александр Михеев.

"В 2023 году после оформления разрешительных экспортных документов на ряд образцов мы заняли новые для себя сегменты мирового рынка. Например, подводный беспилотник "Клавесин-1РЭ", способный работать как в тропических, так и арктических условиях, уверенно поднимается в рейтинге в своей нише", - сказал Михеев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество с другими странами позволяет предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса получать новые компетенции, которые, в свою очередь, помогают создавать образцы вооружения и техники для насыщения внутреннего рынка.

Михеев добавил, что благодаря глобальному сотрудничеству и совместным разработкам "Рособоронэкспорт" идет в ногу со временем. "Совместные разработки перспективных образцов с иностранными заказчиками, глобальная кооперация - наш отклик на запрос нового мирового тренда. Через развитие национальной оборонной промышленности и трансфер технологий наши партнеры стремятся к достижению стратегической автономии", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
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