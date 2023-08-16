Гендиректор ОАК связал эффективность российских самолетов в ходе СВО с ростом спроса

По словам Юрия Слюсаря, их высокие результаты стимулируют увеличение количества продаж партнерам и привлечение новых покупателей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Эффективность российских боевых самолетов, продемонстрированная в ходе специальной военной операции (СВО), стимулирует увеличение количества продаж партнерам и привлечение новых покупателей. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24" в рамках форума "Армия-2023".

"Те результаты, которые наши самолеты показывают при выполнении задач в зоне СВО, этот интерес, конечно, подстегивают. <...> Те, которые покупают, заказывают больше, появляются новые покупатели", - сказал он.

Слюсарь отметил, что страны - импортеры российских самолетов продолжают закупки, несмотря на давление Запада. По его словам, традиционными покупателями являются Алжир, Египет и Индия.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.