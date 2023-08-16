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ТАСС

Шойгу заявил, что РФ и Белоруссия будут укреплять Союзное государство в ответ на рост НАТО

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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Россия внимательно отслеживает происходящие изменения, отметил министр обороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия будут укреплять Союзное государство в ответ на рост военной деятельности НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции. Хотя для нас так и остается открытым вопрос о том, что приобрели Хельсинки и Стокгольм после их последовательного втягивания в военное противостояние с Россией", - сказал он.

Россия внимательно отслеживает происходящие изменения, указал Шойгу. "На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии, - подчеркнул он. - Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам". 

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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