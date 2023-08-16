Войти
ЦАМТО

Мантуров: новый виток развития ОПК станет основой для усиления позиций России на мировом рынке вооружений

739
0
0
Денис Мантуров
Денис Мантуров во время посещения Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России».
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 15 августа. Зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 14 августа принял участие в пленарной сессии форума "Армия-2023".

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

В своем обращении к участникам заседания Денис Мантуров отметил неизменный интерес со стороны зарубежных партнеров к российским вооружениям: "В этом году в Россию приехали более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий. Это лишний раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал". Он также отметил важность развития военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что новый виток развития отечественного ОПК станет основой для усиления позиций на мировом рынке вооружений.

Говоря о темпах производства военной продукции, вице-премьер отметил особую помощь со стороны Министерства обороны Российской Федерации в налаживании прямого взаимодействия военнослужащих с инженерами и главными конструкторами вооружений: "Полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик. И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники. Опыт, который сейчас получают наши предприятия, уже используется и в перспективных разработках".

Особое внимание в своем выступлении Денис Мантуров уделил вопросу технологического суверенитета ОПК.

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов подчеркнул, что "Армия" стала самой крупной выставкой достижений оборонной промышленности из всех, которые проводятся в мире.

"Хочу сказать, что на этом форуме мы с вами увидим новые достижения науки и техники. Мы с вами собирались год назад, и все то, о чем мы в прошлом году еще только говорили, сегодня вы можете увидеть. За это хочу поблагодарить представителей промышленности, руководителей субъектов Российской Федерации, которые принимают в этом самое активное участие. Здесь, на этой большой территории, расположены целые промышленные анклавы, где куется будущее, где создаются новые виды вооружений, боеприпасов и всего того, что должно обеспечить суверенитет и надежный мир всем нам", – отметил Руслан Цаликов.

"Мы очень благодарны правительству, Министерству промышленности и торговли, Министерству обороны за слаженную и результативную работу, особенно в последние полтора года. Сейчас России объявлена технологическая и экономическая война, и мы продемонстрировали практически во всех направлениях, что у нас есть все нужные компетенции вместе с нашими коллегами из "Ростеха", "Роскосмоса" и многими другими, в том числе частными, компаниями. Сегодня создаются уникальные технологии в самые кратчайшие сроки, и сегодня стоит задача не только продемонстрировать эти технологии, но и обогнать наших оппонентов, предложив более эффективные, более качественные решения во всей палитре проектов технологического суверенитета. Часть из них представлена на нашей выставке – это и робототехника, это созданная практически с нуля композитная отрасль, это инновационная продукция в аддитивных технологиях, в том числе мобильные комплексы, которые уже работают у заказчиков. Это, без сомнения, ядерная медицина, это энергетические установки и многое, многое другое. В них проявлена очень большая консолидация, интегрированность и российского научного сообщества – Курчатовского института, институтов, Академии наук, вузовской науки – и нашего индустриального пространства. Еще раз подчеркну – это делается в альянсе с промышленными компаниями, с российскими индустриальными лидерами", – отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В рамках посещения выставочной экспозиции форума вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил стенды традиционных партнеров Российской Федерации в области ВТС: Республики Индии, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран.

Кроме того, Денис Мантуров побывал на стенде ФМБА России, где ему продемонстрировали бронированный автомобиль, оборудованный специально для работы медиков в экстремальных условиях; приборы, позволяющие обнаруживать патогенные микробы в окружающей среде и использующиеся, в том числе, для диагностики инфекционных заболеваний; медикаментозные препараты и оборудование для реабилитации. На стенде "Росатома" Денис Мантуров ознакомился с различными видами роботехнических комплексов, портативных систем обнаружения БЛА.

Также Денис Мантуров посетил демонстрационные экспозиции компании "Ремдизель", холдинга "Вертолеты России", НПО "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавода" и других крупнейших игроков отечественного ОПК.

В павильоне, посвященном диверсификации, Денис Мантуров осмотрел экспозиции Консорциума "Медицинская техника", в том числе аппаратов ИВЛ, станкостроительной компании "Роутер", Академии ПСБ. На стенде "Гражданское оружие" вице-премьер осмотрел различные варианты тактического обвеса для огнестрельного оружия, комплектующие для снаряжения патронов, различные варианты охотничьего оружия от концерна "Калашников".

В завершение Денис Мантуров посетил аэродром "Кубинка", где осмотрел экспозицию авиационной техники и пообщался с военнослужащими, которые эксплуатируют данную технику в реальных боевых условиях. В частности, были представлены современные боевые образцы вертолетной и авиатехники, беспилотной авиации, двигателеремонтные модули, а также передвижные ремонтные мастерские и климатические системы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минпромторга РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
Компании
Вертолеты России
ВПК РФ
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росатом
Роскосмос
Уралвагонзавод
Персоны
Артяков Владимир
Мантуров Денис
Цаликов Руслан
Проекты
БПЛА
Медицина
Ядерный щит
Похожие новости
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
11.08.2015
Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
11.02.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны