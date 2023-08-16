Мантуров: новый виток развития ОПК станет основой для усиления позиций России на мировом рынке вооружений

ЦАМТО, 15 августа. Зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 14 августа принял участие в пленарной сессии форума "Армия-2023".

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

В своем обращении к участникам заседания Денис Мантуров отметил неизменный интерес со стороны зарубежных партнеров к российским вооружениям: "В этом году в Россию приехали более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий. Это лишний раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал". Он также отметил важность развития военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что новый виток развития отечественного ОПК станет основой для усиления позиций на мировом рынке вооружений.

Говоря о темпах производства военной продукции, вице-премьер отметил особую помощь со стороны Министерства обороны Российской Федерации в налаживании прямого взаимодействия военнослужащих с инженерами и главными конструкторами вооружений: "Полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик. И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники. Опыт, который сейчас получают наши предприятия, уже используется и в перспективных разработках".

Особое внимание в своем выступлении Денис Мантуров уделил вопросу технологического суверенитета ОПК.

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов подчеркнул, что "Армия" стала самой крупной выставкой достижений оборонной промышленности из всех, которые проводятся в мире.

"Хочу сказать, что на этом форуме мы с вами увидим новые достижения науки и техники. Мы с вами собирались год назад, и все то, о чем мы в прошлом году еще только говорили, сегодня вы можете увидеть. За это хочу поблагодарить представителей промышленности, руководителей субъектов Российской Федерации, которые принимают в этом самое активное участие. Здесь, на этой большой территории, расположены целые промышленные анклавы, где куется будущее, где создаются новые виды вооружений, боеприпасов и всего того, что должно обеспечить суверенитет и надежный мир всем нам", – отметил Руслан Цаликов.

"Мы очень благодарны правительству, Министерству промышленности и торговли, Министерству обороны за слаженную и результативную работу, особенно в последние полтора года. Сейчас России объявлена технологическая и экономическая война, и мы продемонстрировали практически во всех направлениях, что у нас есть все нужные компетенции вместе с нашими коллегами из "Ростеха", "Роскосмоса" и многими другими, в том числе частными, компаниями. Сегодня создаются уникальные технологии в самые кратчайшие сроки, и сегодня стоит задача не только продемонстрировать эти технологии, но и обогнать наших оппонентов, предложив более эффективные, более качественные решения во всей палитре проектов технологического суверенитета. Часть из них представлена на нашей выставке – это и робототехника, это созданная практически с нуля композитная отрасль, это инновационная продукция в аддитивных технологиях, в том числе мобильные комплексы, которые уже работают у заказчиков. Это, без сомнения, ядерная медицина, это энергетические установки и многое, многое другое. В них проявлена очень большая консолидация, интегрированность и российского научного сообщества – Курчатовского института, институтов, Академии наук, вузовской науки – и нашего индустриального пространства. Еще раз подчеркну – это делается в альянсе с промышленными компаниями, с российскими индустриальными лидерами", – отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В рамках посещения выставочной экспозиции форума вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил стенды традиционных партнеров Российской Федерации в области ВТС: Республики Индии, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран.

Кроме того, Денис Мантуров побывал на стенде ФМБА России, где ему продемонстрировали бронированный автомобиль, оборудованный специально для работы медиков в экстремальных условиях; приборы, позволяющие обнаруживать патогенные микробы в окружающей среде и использующиеся, в том числе, для диагностики инфекционных заболеваний; медикаментозные препараты и оборудование для реабилитации. На стенде "Росатома" Денис Мантуров ознакомился с различными видами роботехнических комплексов, портативных систем обнаружения БЛА.

Также Денис Мантуров посетил демонстрационные экспозиции компании "Ремдизель", холдинга "Вертолеты России", НПО "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавода" и других крупнейших игроков отечественного ОПК.

В павильоне, посвященном диверсификации, Денис Мантуров осмотрел экспозиции Консорциума "Медицинская техника", в том числе аппаратов ИВЛ, станкостроительной компании "Роутер", Академии ПСБ. На стенде "Гражданское оружие" вице-премьер осмотрел различные варианты тактического обвеса для огнестрельного оружия, комплектующие для снаряжения патронов, различные варианты охотничьего оружия от концерна "Калашников".

В завершение Денис Мантуров посетил аэродром "Кубинка", где осмотрел экспозицию авиационной техники и пообщался с военнослужащими, которые эксплуатируют данную технику в реальных боевых условиях. В частности, были представлены современные боевые образцы вертолетной и авиатехники, беспилотной авиации, двигателеремонтные модули, а также передвижные ремонтные мастерские и климатические системы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минпромторга РФ.