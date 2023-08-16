"Камаз" спрогнозировал рост продаж тяжелых грузовиков в 2023 году до 120 тыс. штук

По итогам 2022 года продажи тяжелых грузовиков составили 75 тыс., сообщил гендиректор компании Сергей Когогин

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Продажи тяжелых грузовиков по итогам текущего года ожидаются на уровне 120 тыс. единиц, сообщил журналистам генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах форума "Армия-2023".

"Рынок будет большой, он вырос выше наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте (тяжелых грузовиков - прим. ТАСС) будет 120 тыс.", - сказал он.

Когогин добавил, что по итогам прошлого года продажи тяжелых грузовиков составили 75 тыс.

"Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности", - подчеркнул он.

Ранее "Камаз" сообщал, что планирует увеличить продажи автомобилей в 2023 году до 50 тыс. штук.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

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