Войти
ТАСС

"Камаз" спрогнозировал рост продаж тяжелых грузовиков в 2023 году до 120 тыс. штук

436
0
0
Сергей Когогин
Генеральный директор ОАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Фото: С. Портер / Ведомости.
Источник изображения: http://www.vedomosti.ru/

По итогам 2022 года продажи тяжелых грузовиков составили 75 тыс., сообщил гендиректор компании Сергей Когогин

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Продажи тяжелых грузовиков по итогам текущего года ожидаются на уровне 120 тыс. единиц, сообщил журналистам генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах форума "Армия-2023".

"Рынок будет большой, он вырос выше наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте (тяжелых грузовиков - прим. ТАСС) будет 120 тыс.", - сказал он.

Когогин добавил, что по итогам прошлого года продажи тяжелых грузовиков составили 75 тыс.

"Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности", - подчеркнул он.

Ранее "Камаз" сообщал, что планирует увеличить продажи автомобилей в 2023 году до 50 тыс. штук.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.10.2018
Защита для "Арматы": новый модульный минный трал представили в Москве
22.06.2017
Минпромторг поддержал проведение Евразийского ортопедического форума
25.01.2016
Россия впервые проведет с Пакистаном военные учения в горах
06.10.2014
Обломки ракет не пропадут в тайге
11.12.2013
Российские военные доведут станцию «Контейнер» до «полного совершенства»
30.07.2009
Новые региональные Ан-148 и Sukhoi Superjet не будут конкурировать
02.02.2009
МиГ-29 наказан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны