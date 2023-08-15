ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России получит до конца года не менее пяти кораблей
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей", - сказал Рахманов.
Ранее он заявил РИА Новости, что до конца года ВМФ России получит две АПЛ: "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М") и "Александр III" (проект 955А, "Борей-А")
Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов также сообщал РИА Новости, что в этом году флот получит АПЛ "Хабаровск" (проект 09851) - штатный носитель ядерных подводных аппаратов "Посейдон".