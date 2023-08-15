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РИА Новости

ВМФ получит до конца года не менее пяти кораблей, заявил глава ОСК Рахманов

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Корабль управления "Маршал Крылов" ВМФ России в северной части Японского моря, где пройдут учения "Восток-2022" совместно с ВМС народно-освободительной армии Китая. Скриншот видео
Корабль управления "Маршал Крылов" ВМФ России в северной части Японского моря, где пройдут учения "Восток-2022" совместно с ВМС народно-освободительной армии Китая. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России получит до конца года не менее пяти кораблей

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российский Военно-морской флот получит до конца года еще не менее пяти кораблей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей", - сказал Рахманов.

Ранее он заявил РИА Новости, что до конца года ВМФ России получит две АПЛ: "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М") и "Александр III" (проект 955А, "Борей-А")

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов также сообщал РИА Новости, что в этом году флот получит АПЛ "Хабаровск" (проект 09851) - штатный носитель ядерных подводных аппаратов "Посейдон".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Ядерный щит
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