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ТАСС

СМИ: Греция ведет переговоры по совместному производству боеприпасов для Украины и ЕС

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155-мм артиллерийские выстрелы
155-мм артиллерийские выстрелы.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Как сообщили источники в компании "Греческие оборонные системы", переговоры проходят в условиях абсолютной секретности и находятся "на достаточно зрелом этапе"

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems) ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов калибра 155 мм с целью поддержки Украины и пополнения европейских запасов, а также заключения новых контрактов на международном рынке. Об этом пишет газета Kathimerini.

Источники в компании сообщили газете, что переговоры проходят в условиях абсолютной секретности и находятся "на достаточно зрелом этапе". Результаты ожидаются в ближайшее время, поскольку срок заключения контрактов истекает 30 сентября.

По информации газеты, 10 мая в Брюсселе состоялось закрытое совещание, в котором приняли участие представители крупнейших оборонных предприятий ЕС. На совещании глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность по поводу запасов боеприпасов в странах-членах в свете военных действий на Украине. Согласно источникам, Боррель попросил участников довести до правительств своих стран инициативу по производству миллиона снарядов для Украины к весне следующего года и необходимость создания европейского запаса снарядов большого калибра. Как уточнили источники, стоимость боеприпасов, которые необходимо произвести, чтобы снова заполнить европейские склады, может достичь €70 млрд в течение десятилетия.

Расход артиллерийских снарядов на Украине является рекордным, представители ЕС подсчитали, что силы Киева используют около 20 тыс. снарядов в день, то есть столько, сколько производит греческая компания в течение года. Такие темпы вызвали беспрецедентный спрос на крупнокалиберные боеприпасы, отмечает газета.

В нынешних условиях у "Греческих оборонных систем" нет возможности осуществлять все этапы производства собственными силами. Для запуска новой производственной линии на заводе в Лаврионе под Афинами потребуются время и деньги, а ЕС установил крайне жесткие сроки для поставки боеприпасов. С аналогичными проблемами сталкивается большинство европейских компаний. Сокращение национальных заказов в последние годы привело к тому, что производственные линии в военно-промышленном комплексе сократились или даже исчезли, констатирует Kathimerini.

У компании есть техническая возможность взять на себя последний этап производственной цепочки, который включает снаряжение, сборку и упаковку боеприпасов, поэтому ведется поиск партнеров для первого этапа, в который входят изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для снаряда. "Спрос на артиллерийские снаряды огромен. Если нам удастся наладить сотрудничество с одной-двумя компаниями и решить производственную проблему, мы будем производить их в Лаврионе и продавать по всему миру", - сказал Kathimerini представитель "Греческих оборонных систем". 

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Страны
Греция
Украина
Проекты
Евросоюз
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