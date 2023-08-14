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ЦАМТО

Textron предоставит БЛА "Аэрозонд" для поддержки кораблей прибрежной зоны LCS ВМС США

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БЛА "Аэрозонд". источник: АРМС-ТАСС.

ЦАМТО, 11 августа. Textron Systems Corporation, входящая в состав Textron Inc., объявила о заключении с командованием авиационных систем ВМС США начального контракта на оказание оперативной поддержки применения БЛА на двух боевых кораблях прибрежной зоны (LCS) класса "Индепенденс" и одного класса "Фридом".

Стоимость соглашения оценивается в сумму до 19,5 млн. долл. Таким образом, контракт увеличивает общее число кораблей ВМС США, действия которых будут поддерживаться БЛА "Аэрозонд", до семи. Ранее аналогичные соглашения были заключены для экспедиционных морских баз ESB-4 и ESB-5 класса "Льюис Б. Пуллер" и двух эскадренных миноносцев.

Textron Systems развернет БЛА "Аэрозонд" для обеспечения сбора информации, наблюдения и разведки с расширенным перечнем полезных нагрузок, что уже выполняется на борту ESB-5.

Как заявил старший вице-президент подразделения авиационных систем компании Уэйн Прендер, подобные контракты в формате COCO (contractor-owned/contractor-operated), предполагающем, что оборудование принадлежит подрядчику и им же управляется, поддерживают усилия ВМС по расширению беспилотных активов на борту кораблей. Ранее уже были продемонстрированы преимущества оснащения БЛА "Аэрозонд" кораблей DDG и ESB. Сейчас компания расширит свое присутствие на новый класс, что обеспечит расширение ситуационной осведомленности на море, а также возможностей логистической поддержки.

Общий налет поставленных Textron Systems Corporation заказчикам БЛА "Аэрозонд" превышает 600 тыс. часов. БЛА может применяться в наземных и морских экспедиционных операциях как в стандартной "самолетной" версии, так и в модификации с вертикальным взлетом и посадкой (ВВП).

На реализуемый США проект стоит обратить внимание и командованию ВМФ России. Ведение постоянного наблюдения за обстановкой вокруг корабля с помощью БЛА позволило бы своевременно выявлять на большой дальности отличающиеся малозаметностью необитаемые надводные аппараты и другие объекты противника и исключить или значительно снизить успешность их атак на российский флот.

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Страны
Россия
США
Компании
Textron
Проекты
LCS-1
MLP
БПЛА
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