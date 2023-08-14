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ТАСС

Глава РКЦ "Прогресс" сообщил, что до конца года ожидается два пуска с Восточного

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Дмитрий Баранов
Дмитрий Баранов.
Источник изображения: © Пресс-служба ОА "РЦК "Прогресс"/ТАСС

Две ракеты для космодрома изготовлены, уточнил Дмитрий Баранов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. /ТАСС/. Два пуска ракет-носителей "Союз" ожидается до конца текущего года с космодрома Восточный. Об этом сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз", входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

"Две ракеты для космодрома Восточный изготовлены. В октябре должны прибыть сюда. Две из них улетят до конца года", - сказал он на поздравлении боевого расчета.

В 02:10 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", основной задачей которой будет отработка технологии мягкой посадки. Как сообщил ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов, посадка аппарата на Луну ожидается 21 августа. Он отметил, что боевой расчет отработал штатно и слаженно.

"Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На "Луну-25" установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. Аппарат будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли. 

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