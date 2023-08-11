Построен за счет военной помощи США: ВМС Израиля получили десантный корабль Nahshon

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ВМС Израиля получили в свое распоряжение новый корабль американской постройки. INS Nahshon будет передан флоту в ближайшие месяцы, после того как его экипаж пройдет подготовку; достичь его боеготовности планируется в 2024 году.

Это первый из двух заказанных Тель-Авивом однотипных десантных кораблей, строительство которых было поручено верфи Pascagoula в Миссисипи и ведется за счет средств, выделенных в рамках военной помощи США. Они имеют водоизмещение 2500 тонн, 95 м в длину и 20 м в ширину и будут «действовать как центральная опора в адаптации израильских ВМС к современному полю боя на нескольких театрах».

Это мощный военный корабль

- заявил контр-адмирал Тал Политис, командир ВМБ в Хайфе, слова которого приводит издание The Times of Israel.

Как говорится в заявлении ЦАХАЛа, команда каждого десантного корабля будет состоять из десятков моряков и офицеров, четверть из которых составят женщины. Вымпелом будет командовать офицер в звании лейтенант-коммандера (эквивалент майора в сухопутных войсках).

ВМС Израиля использовали десантные корабли с момента своего создания в 1948 году и до 1993 года, когда последние из них были списаны, причем военные в то время считали, что им не нужны более новые модели. Новые закупки начались около четырех лет назад.